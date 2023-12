Notte di sangue nella movida: due uomini feriti da colpi di pistola Un 32enne e un 51enne in ospedale, intervenuti i carabinieri a Pozzuoli e ai Quartieri spagnoli

Due uomini feriti in altrettante sparatorie ai Quartieri Spagnoli di Napoli e a Pozzuoli. Notte di sangue nella movida. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti nell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Un 32enne già noto alle forze dell'ordine era stato ferito a colpi di pistola al polpaccio destro. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che i fatti siano avvenuti in via Domitiana a Pozzuoli a causa di una reazione della vittima ad un tentativo di rapina. Indagini in corso da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che stanno ricostruendo l'intera vicenda.

Sempre stanotte, i Carabinieri della compagnia NapoliCentro sono intervenuti nell'ospedale Pellegrini dove un 51enne dei Quartieri Spagnoli, anche lui con precedenti, era rimasto ferito con colpi d'arma da fuoco al tallone del piede destro. La ferita aveva foro d'entrata e d'uscita. L'uomo è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. Da una prima sommaria ricostruzione pare che la sparatoria sia avvenuta proprio nei quartieri spagnoli, forse al culmine di una lite. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro.