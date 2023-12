Casoria, luminarie natalizie: sindaco invita commercianti all’accensione Raffaele Bene: "Grazie a chi ci aiuta a rendere più bella la città"

Un invito all’accensione delle luminarie da parte dei commercianti per rendere più bella la Città ed accompagnare gli eventi natalizi organizzati a Casoria già nei prossimi giorni.

È questo l’invito che giunge agli esercenti di Casoria dal sindaco Raffaele Bene, a margine di alcune verifiche effettuate al momento della messa in funzione da parte dei privati degli impianti luminosi di Natale.

“Le luminarie possono essere accese e ringrazio coloro che spontaneamente stanno rendendo più bella la nostra Città in questo periodo, compensando una nostra lacuna dettata da ragioni puramente economiche. Invito ad accendere le luci in assoluta sicurezza e nel rispetto della normativa, in modo da creare uno scenario complementare agli eventi natalizi organizzati o patrocinati dal Comune e che andranno avanti per tutto il periodo delle feste” ha dichiarato sul tema il sindaco Bene.

“Ci sono stati soltanto controlli a campione per verificare il rispetto della normativa vigente e degli standard di sicurezza, nell’ambito di un protocollo stilato coi commercianti. Con l’Aicast (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo) sono state già delineate le linee guida per consentire l’accensione delle luminarie in assoluta sicurezza fino all’8 gennaio” ha concluso il primo cittadino.