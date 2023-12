A Sorrento il "Concerto di Natale" nella Chiesa dei Frati Minori Francescani L'appuntamento è per mercoledì 20 dicembre alle ore 19.30, ci sarà anche il Vescovo Mons. Alfano

Mercoledì 20 dicembre, alle 19.30, nella Chiesa dei Frati Minori Francescani si tierrà il Concerto di Natale a cura della “Schola Cantorum San Francesco” diretta dal M° Rosanna Frasso. L'evento è incluso nel cartellone degli appuntamenti delle festività natalizie predisposto dai Padri Francescani e che per la città di Sorrento è divenuto ormai un appuntamento fisso.

Il programma spazia dai classici del Natale come Adeste Fideles a Bach con la cantata n. 147, sino a giungere a un classico delle pellicole cinematografiche come Sister Act con il famoso Hail Holy Queen (Salve Regina), per poi concludere con due brani della “ Missa Creola” quali Los Pastores e Los Reyes Magos.

Il Concerto sarà diretto dal M° Frasso, diplomata al conservatorio e insegnante di canto, da oltre un ventennio direttrice stabile del coro di San Francesco e sarà accompagnata da un gruppo di strumentisti come Enrico Pizza all’organo e alle tastiere, Gianluca Russo al violino, Sergio Sepe alla chitarra, Rosario Criscuolo alle percussioni.

Saranno inoltre eseguiti alcuni brani con le voci soliste di Italia Fiorentino, Imma Ferola e Rosa Cacace. Alla serata del 20 dicembre sarà presente S.E.R. Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo della diocesi di Sorrento Castellammare di Stabia.

Prossimo appuntamento del Coro di San Francesco il 29 dicembre a Sant'Agnello nella Chiesa dei Santi Prisco e Agnello.