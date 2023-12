Nappi: "I medici delle Asl "postini" per recapitare le inutili covid card" La denuncia del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

“Non c’è limite alla faccia di bronzo del presidente De Luca quando si tratta di difendere l’indifendibile. Stiamo parlando delle Covid card, i certificati di vaccinazione ideati dal governatore nel 2021, in piena pandemia. Per quella vicenda, la Corte dei Conti contesta a De Luca e ad altri cinque componenti dell’Unità di crisi regionale, un danno erariale che supera i 3,7 milioni di euro. Ma pur di dare parvenza di utilità a della carta straccia, dalla Regione si sono inventati la storiella che le card sono state implementate in termini di funzionalità - non è dato sapere in che modo - per l’utilizzo nei trasporti regionali.

E quel che è ancor più paradossale nella sua gravità, è che la direzione generale dell’Asl Napoli 2 Nord (ma stessa linea sarebbe seguita anche da altre Asl campane) con una nota del 7 dicembre scorso, ha invitato i distretti sanitari dell’azienda a completare le operazioni di distribuzione delle famigerate card.

E chi dovrà occuparsi di recapitarle? I medici di medicina generale, costretti a fare da ‘postini’ e a sprecare tempo prezioso che invece andrebbe dedicato ai pazienti, per giunta in un periodo in cui si registra la recrudescenza dei casi di Covid e di influenza. Vergognoso”. È quanto denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, che per fare piena luce sulla vicenda annuncia una interrogazione consiliare.