Capodanno, a Napoli divieto botti in piazza Plebiscito e lungomare Ordinanza sindaco Manfredi, anche limitazione vendita bevande

A Napoli limitazione alla vendita di bevande e divieto di esplodere fuochi artificiali in piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo, dove si svolgeranno le manifestazioni organizzate per i festeggiamenti di Capodanno. A disporlo un'ordinanza del Comune firmata dal sindaco Gaetano Manfredi che prevede alcune restrizioni che saranno in vigore dalle 18 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze di giovedì 1° gennaio 2026.

L'ordinanza sindacale prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, lattina o qualsiasi altro materiale rigido (sarà consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta); il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum; il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.