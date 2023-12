Ponticelli, ruba uno scooter e tenta la fuga: arrestato In manette un 22enne napoletano

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in viale delle Metamorfosi, nei pressi dell’ospedale del Mare, hanno notato un giovane che era salito a bordo di uno scooter ivi parcato e, poco dopo, il conducente di un altro mezzo ha iniziato a spingerlo con il piede per poi allontanarsi; i due, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno tentato di darsi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente del motoveicolo appena asportato, dopo averlo abbandonato a terra, è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro, vistosi raggiunto, ha accelerato la marcia facendo rovinare al suolo uno degli operatori ma, poco distante, è stato poi bloccato.

Per tali motivi, il prevenuto, identificato per un 22enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.