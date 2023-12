Napoli, Piazza Nazionale: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne napoletano.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Nazionale hanno notato una persona che dopo aver ceduto denaro ad un soggetto a bordo di uno scooter ha atteso che quest’ultimo prelevasse qualcosa dalla tasca del giubbotto.

I poliziotti sono intervenuti prima che potesse concludersi l’iter criminoso bloccando entrambi e, in particolare, hanno trovato il conducente dello scooter in possesso di 2 bustine di marijuana del peso di 7 grammi circa e 120 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto 5 buste della stessa sostanza del peso complessivo di circa 450 grammi, 5 bustine di hashish del peso di circa 30 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1580 euro.

Ancora, i poliziotti hanno scoperto che nel ripostiglio dell’appartamento era stata allestita una serra con impianto di ventilazione e lampade riflettenti nella quale sono state trovate 3 piante di marijuana dell’altezza di 70 cm circa.

Per tali motivi, l’indagato, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.