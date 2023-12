Napoli, Soccavo: sorpreso con la droga dai falchi: arrestatp Dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti

I falchi della squadra mobile, hanno notato in via Tertulliano, un via vai di persone entrare ed uscire dal seminterrato di uno stabile.

I poliziotti hanno effettuato un controllo nei locali in questione dove hanno sorpreso un soggetto intento a pesare della sostanza stupefacente con un bilancino di precisione, trovandolo in possesso di due involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina e di 15 euro; sono stati altresì rinvenuti due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento per la droga e un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da una telecamera che inquadrava il perimetro esterno dello stabile.

Alla fine un 46enne gambiano con precedenti, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.