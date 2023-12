Natale da incubo a Napoli: ladri sfondano vetrate con le auto per pochi soldi I danni che causano superano nettamente il valore del bottino recuperato.

Natale da incubo per i negozianti napoletani: i ladri sfondano le vetrate con le auto per portare via magri bottini. Ennesimo furto a Cavalleggeri: rubati 6 euro ma il valore dei danni è molto più alto. Borrelli: “Si fermi questa follia.”

I furti continuano ad aumentare in questo periodo prenatalizio. E ci si deve scordare degli scassinatori ‘professionisti’ che quasi non lasciavano traccia, se non per la refurtiva, del loro passaggio, ora i ladri diventano sempre più irruenti, spavaldi ed agiscono improvvisando come dilettanti allo sbaraglio.

I danni che causano superano nettamente il valore del bottino recuperato. Con le auto sfondano le vetrine dei negozi durante l’orario di chiusura per poi introdursi all’interno e far man bassa di quel che è rimasto nel registratore di cassa.

Il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai commercianti, aveva già lanciato allarme sul boom di furti compiuti con tale sistema ed oggi lo rilancia dopo essere stato messo a conoscenza dell’ennesimo colpo avvenuto nel Rione Cavalleggeri d’Aosta di Napoli.

Il titolare di un pub ha raccontato al deputato, tramite documentazioni video e fotografiche, il furto subito da un ladro che per entrare nel suo locale ha sfondato la vetrina con una Ford Fiesta. Il bottino recuperato dalla cassa? 6 euro. I danni subiti alla vetrata e al locale sono molti di più.

“Le forze dell’ordine devono monitorare costantemente questo fenomeno e fare attività di prevenzione per proteggere i negozianti soprattutto in questo periodo di feste. Troppi balordi se ne vanno in giro e pur di racimolare qualche spicciolo provocano ingenti danni alle attività. Bisogna fermarli a tutti i costi altrimenti sarà difficile per gli esercenti andare avanti e questo Natale rischia di trasformarsi in un incubo” - le parole di Borrelli.