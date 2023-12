Sorpreso a cedere droga: arrestato un 26enne gambiano Intervento dei falchi della squadra mobile in piazza Bellini a Napoli

I falchi della squadra mobile, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato un uomo che cedeva qualcosa ad una persona, in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 28 involucri di marijuana del peso di 28 grammi circa, 2 pezzi di hashish del peso di 1 grammo circa e 190 euro, evidente provento dell’attività delittuosa mentre, l’acquirente è stato trovato in possesso di 2 involucri di marijuana del peso di 2 grammi circa.

Pertanto, il 26enne, con precedenti, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.