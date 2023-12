Monteruscello, sorpreso con la droga: la polizia arresta un 22enne Sorpreso mentre cedeva qualcosa ad una persona in cambio di una banconota

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, hanno notato, in via Umberto Saba a Monteruscello, un uomo che cedeva qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 18 involucri di cocaina del peso di 3,5 grammi circa, una bustina di marijuana del peso di 2 grammi circa, 3 pezzi di hashish del peso di 4 grammi circa e 145 euro, evidente provento dell’attività delittuosa.

Pertanto, un 22enne di Pozzuoli, con precedenti è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.