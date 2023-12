Indagine gestione idrica, Gori: "Il presidente De Blasi totalmente estraneo" La nota della società, che assicura piena collaborazione con gli investigatori

"In relazione all’invito a dedurre notificato oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli circa la “irregolare gestione del servizio idrico integrato in 76 comuni delle province di Napoli e Salerno”, Gori fornirà tutti gli elementi alla Procura della Corte dei Conti al fine di chiarire i fatti e confermare il corretto operato dell’azienda". E' quanto si legge in una nota a firma della società di gestione idrica.

"L’atto è stato notificato alla società nella persona dell’attuale presidente del Consiglio di Amministrazione, Sabino De Blasi, che in realtà è totalmente estraneo ai fatti. Nel periodo di riferimento (2013 – 2018), infatti, De Blasi non ricopriva ancora tale carica: la sua nomina è stata deliberata ad aprile del 2021", ricorda la Gori.