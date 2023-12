Scampia, sorpreso con la droga e fuochi illegali: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 43enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arcangelo Ghisleri, hanno notato un soggetto a bordo di una vettura che, alla loro vista, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo e darsi alla fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento fin quando, in via Federico Fellini, il conducente ha abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi al fine di disfarsi di un panetto di cocaina del peso complessivo di 1080,48 grammi, ma è stato raggiunto dai poliziotti che, con non poche difficoltà e dopo una collutazione, lo hanno bloccato.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto e sequestrato 15 artifizi pirotecnici di illegale fabbricazione privi qualsiasi autorizzazione.

Per tali motivi, il prevenuto, identificato per un 43enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonchè denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti e omessa denuncia di materiale esplodente.