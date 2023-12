Furto in abitazione a Chiaia: uno dei malviventi rintracciato a Lecce Identificato grazie all’analisi delle immagini estrapolate da una telecamera di sorveglianza

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo, gravemente indiziato del delitto di furto aggravato in abitazione in concorso con un soggetto in corso di identificazione.

E' stato rintracciato nella provincia di Lecce da personale delle Squadre Mobili di Napoli e Lecce.

Individuato, quale autore di un furto in abitazione avvenuto la notte del 22 ottobre scorso a Napoli in via Santa Teresa a Chiaia, quando due malviventi, si sono introdotti in un appartamento attraverso un balcone impossessandosi della somma in contanti di circa 1500 euro in contanti, di uno zaino in tela e di un assistente vocale del tipo “Alexa”.

Grazie all’analisi delle immagini estrapolate da una telecamera di sorveglianza ubicata all’interno dell’immobile, corroborate da una incessante attività di indagine, ha permesso di addivenire in tempi rapidi all’identificazione dell'autore.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.