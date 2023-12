Piano di Sorrento, sventato un furto in casa: in fuga banda di incappucciati L'episodio è avvenuto nel giorno di Natale in località Mortora

Cresce la preoccupazione dei furti a casa in Penisola Sorrentina dove quasi quotidianamente si registrano di tali episodi o tentativi di furti sui quali stanno indagando i Carabinieri dopo le ultime denunce e segnalazioni.

Si tratterebbe di vere e proprie bande organizzate che prendono di mira le potenziali vittime, probabilmente grazie anche a confidenti e "sentinelle" e non esitano a entrare in azione non appena queste escono di casa.

Addirittura non esitano a introdursi negli appartamenti attenzionati contando sull'effetto sorpresa-spavento. Anche nel giorno di Natale una banda incappucciata è entrata in azione nel tardo pomeriggio a Piano di Sorrento dove il furto non è andato a buon fine soltanto perche i ladri sono stati visti aggirarsi nei pressi dell'appartamento preso di mira e uno dei proprietari è riuscito a mettere in fuga i ladri allertando immediatamente i Carabinieri che in pochi minuti sono intervenuti sul posto.

Alcune settimane fa alcuni furti sono stati messi a segno a Meta di Sorrento, sempre nelle prime ore del pomeriggio e approfittando del momentaneo allontanamento dei proprietari. Si tratta di un fenomeno in aumento negli ultimi mesi su cui indagano le forze dell'ordine, mentre cresce la preoccupazione dei residenti che invocano maggiori controlli da parte delle autorità di polizia e un potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblica per poter individuare e intercettare gli autori di questi furti.