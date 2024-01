Vigili del fuoco, distaccamento di Sorrento perde status di sede disagiata Le richieste del Conapo di Napoli: con l'eliminazione delle 24 ore disagi per il personale

“Il distaccamento di Sorrento perde lo status di sede disagiata dei vigili del fuoco. Una disposizione inaccettabile che pesa non poco sul personale e che rischia di mettere in difficoltà il dispositivo di soccorso, in una realtà come quella di Napoli dove il numero dei vigili del fuoco è già insufficiente a fronteggiare le emergenze”.

Così Antonio Antonelli, segretario di Napoli del sindacato CONAPO il quale spiega che “più volte il CONAPO ha richiesto la proroga della turnazione a 24 ore, richiesta condivisa anche da parte del Comando dei vigili del fuoco di Napoli, ma a livello ministeriale la richiesta di proroga non è stata accolta”.

“Riteniamo obsoleti i requisiti ministeriali per il riconoscimento di sede disagiata in quanto – aggiunge Antonelli - non tengono conto dell’incremento demografico e del traffico perenne nell'unica arteria per poter percorrere la Penisola Sorrentina, e degli attuali lavori di messa in sicurezza della suddetta arteria stradale che consente di arrivare alla sede di Sorrento. Anche raggiungere Sorrento con i mezzi pubblici non è semplice come potrebbe sembrare, perché gli orari non sempre coincidono con quelli delle turnazioni dei vigili del fuoco e di conseguenza si verificherebbero dei ritardi al cambio al personale in turnazione. Ancor più grave il fatto che a livello ministeriale non si è tenuto conto del fatto che negli anni passati, con questi stessi requisiti ,non si è mai ipotizzato il cambio dell'orario di lavoro proprio perché si sono valutate le potenziali ricadute negative sul soccorso”.

Poi un appello “rivolto innanzitutto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che essendo campano sicuramente conosce molto bene la realtà della Penisola Sorrentina, ma ci preme allertare anche i Sindaci dei vari Comuni di competenza auspicando che le difficoltà per i vigili del fuoco pendolari a raggiungere Sorrento non determinino mai – nemmeno per qualche ora – ritardi nei servizi erogati dai vigili del fuoco. Auspichiamo il prima possibile che si scongiuri tale pericolo e chiediamo che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco proroghi la turnazione delle 24 ore, ma che soprattutto riveda i vecchi criteri tenendo conto delle variazioni attuali” conclude il CONAPO”.