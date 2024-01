E’ agli arresti domiciliari: trovato nel centro commerciale a Nola I carabinieri denunciano un uomo

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e tentato furto tre persone.

I militari, allertati dalla vigilanza, sono intervenuti in un centro commerciale a Nola. Erano state segnalate tre persone sospette, due uomini e una donna che si aggiravano tra le auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale.

Pochi minuti e i carabinieri trovano i tre e li bloccano. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di arenesi atti allo scasso. Nell’area parcheggio i militari hanno constatato che un vetro di un’auto fosse stato infranto.

I tre si tratta di un 33enne e di un 26enne già noti alle forze dell’ordine e di una 37enne incensurata, sono di San Gennaro Vesuviano.

Il 33enne dovrà rispondere anche di evasione visto che era sottoposto agli arresti domiciliari con un permesso di uscita per far visita al proprio figlio minore. Ovviamente in quel posto del bambino non c’era traccia.