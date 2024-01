Caivano, bimba cade dal secondo piano: la piccola in codice rosso al Santobono Indagini in corso sulla dinamica

E' caduta dal secondo piano, ma miracolosamente l'impatto è stato attutito dai fili per stendere la biancheria dell'abitazione del piano sottostante. Una bimba di 5 anni extracomunitaria del Burkina Faso è ricoverata in codice rosso all'ospedale Santobono, dove sarebbe stata trasportata dal 118 ed è in prognosi riservata. Secondo le prime indiscrezioni la piccola stava giocando sul balcone insieme alla sorella di 3 anni, quando improvvisamente è venuta giù, forse si è appoggiata troppo alla ringhiera oppure ha usato una moto giocattolo per salire più in alto, infine la caduta, stoppata al primo piano, che ha provocato un impatto più soft al suolo. E' avvenuto in via Alessandro Volta, zona centro storico. Sul posto i Carabinieri della Compagnia e della stazione di Caivano, i quali stanno ricostruendo la dinamica del volo e appurando se le bambine si trovassero o meno da sole nell'appartamento.