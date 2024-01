Terremoto giudiziario a Pozzuoli, Annunziata (Pd): vicenda dolorosa L'inchiesta della procura di Napoli che ha portato all'arresto di Figliolia e Oddati

"Si tratta di una vicenda particolarmente dolorosa che ha scosso profondamente la nostra comunità. Parliamo di due soggetti che per molto tempo sono stati protagonisti della vita politica napoletana". Così il segretario Pd dell'area metropolitana, Giuseppe Annunziata, intervenuto nel corso del tg news di Otto Channel. Le dichiarazioni dell'esponente Dem sono state rilanciate anche dall'agenzia Ansa.

Il riferimento è all'indagine della procura di Napoli sui presunti appalti truccati e la corruzione per l'affidamento di un resort sull'Antica rocca al Rione Terra di Pozzuoli.

"È chiaro che il fatto ci scuote profondamente: da quello che leggiamo, si tratta di questioni che hanno poco a che fare con la politica e appaiono strettamente personali", ha fatto sapere l'esponente Dem.

Da Annunziata "piena fiducia nel lavoro della magistratura. Coltiviamo la speranza umana che i soggetti coinvolti possano dimostrare la loro estraneità ai fatti, ma dobbiamo rilevare che entrambi non fanno parte più del Pd da tempo, tant'è vero che alle ultime elezioni amministrative di Pozzuoli il partito non ha concesso simbolo. Abbiamo già preso le distanze in passato da questo tipo di comportamenti. Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso e gli indagati possano chiarire proprie ragioni, ma la nostra linea è chiara", ha concluso Annunziata ad Otto Channel.