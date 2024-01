Giugliano in Campania: controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico Verifiche disposte dalla polizia di concerto con i vigili urbani

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Nel corso del servizio i poliziotti hanno controllato due veicoli accertando che entrambi erano sprovvisti di licenza rilasciata dagli organi competenti e, per tale motivo, sono state contestate due violazioni del codice della strada per esercizio abusivo dell’attività con la sospensione della circolazione per due mesi, ancora, ad uno dei conducenti sono state contestate altre due violazioni del codice della strada per alterazione delle caratteristiche costruttive del veicolo e per trasporto di un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione.