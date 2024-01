Utilizzavano la palestra nonostante l'ordinanza di sgombero: scatta il blitz Sequestrata dalla guardia di finanza l'impianto della scuola "Giovanni Falcone"

Sequestrata la palestra della scuola "Giovanni Falcone" di Melito di Napoli: secondo le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord l'associazione dilettantistica che la gestiva ne usufruiva nonostante ci fosse un'ordinanza di sgombero.

Di qui il sequestro preventivo eseguito dalla guardia di finanza partenopea: l'ipotesi di reato è occupazione abusiva. Così come ricostruito dalle fiamme gialle, l'associazione avrebbe iniziato ad usare in modo quasi esclusivo la palestra dal 2009, senza pagare i canoni previsti dal regolamento comunale per coprire le spese per le utenze, rimaste a carico del Comune, e installando attrezzature che avrebbero impedito agli alunni della scuola di usufruire della palestra.

Solo nel 2016, hanno accertato i militari, l'associazione ha avuto in uso la palestra tramite concessione, poi prorogata e terminata nel 2022, quando il Comune ha emesso ordinanza di sgombero. Da allora l'associazione ha continuato ad usarla, violando il provvedimento e integrando il reato di occupazione abusiva.