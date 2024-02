Sorpresi con la droga in casa a Caivano: arrestati due pusher Operazione dei carabinieri reggimento Campania

I carabinieri della compagnia di Caivano e quelli del reggimento Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine e un incensurato di 37 anni.



Durante una perquisizione in un’abitazione in via Cairoli i militari hanno rinvenuto 41 grammi di cocaina, 22 dosi di marijuana, 17 grammi di hashish e 57 di crack. Sequestrati anche 748 euro in contante ritenuto provento di spaccio. Sono stati portati entrambi in carcere, in attesa di giudizio.