Muscarà: "Dopo l'assenza della pet a Caserta, a Giugliano manca la tac" La consigliera indipendente: "Questa non è civiltà. Presentata interrogazione urgente"

"Continua la privazione della sanità per i cittadini campani, dopo l'assenza della Tac a Caserta e il numero spropositato di intramoenia rispetto all’erogazione dei servizi pubblici in Regione, ecco un'altra grave notizia: la Tac del pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano è fuori uso da prima di Natale e i pazienti vengono dirottati sul pronto soccorso del presidio ospedaliero San GiuseppeMoscati di Aversa - ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà -. Ho presentato un’interrogazione in quanto così come i Casertani non hanno una Pet, cosa gravissima, i Giuglianesi non hanno una Tac e vanno in un’altra provincia di Caserta. Questa non è civiltà, altro che ‘miracoli’. Ricordo che il partito del Governatore De Luca che tanto si lamenta della mancanza dei fondi, ha governato il paese fino a due anni fa.

Quindi ho interrogato il consiglio circa le motivazioni per cui il macchinario Tac non è in funzione da più di un mese, e quali azioni si intendono intraprendere per questo disservizio. Ma soprattutto quali sono le tempistiche per il corretto ripristino del suddetto macchinario” – ha concluso in una nota la Consigliera Muscarà.