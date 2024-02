Occupazioni abusive, 419 persone dovranno lasciare il Parco Verde i controlli casa per casa delle forze dell'ordine: secondo la Procura mai versati i canoni accessori

Occupazioni abusive a Caivano, oltre 400 persone residenti nel Parco Verde denunciate. E’ il bilancio dell’indagine della Procura di Napoli Nord, che ha coinvolto polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Complessivamente, sono 419 le persone iscritte nel registro degli indagati che, entro un mese, dovranno lasciare l’immobile perché occupato senza averne titolo.

Stando a quanto risulta dagli ambienti investigativi, gli abusivi non avrebbero mai pagato i canoni accessori: entro un mese, per chi non lascerà spontaneamente la casa, scatterà lo sgombero coatto con le forze dell’ordine che in questi mesi hanno controllato casa per casa i residenti. Sotto la lente d’ingrandimento 254 appartamenti, occupati da 419 inquilini.