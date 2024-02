Giugliano in Campania: carabinieri arrestano topo d'appartamento Il 56enne ha tentato la fuga ma poco dopo è stato bloccato

A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto in abitazione, istigazione alla corruzione e possesso di chiavi alterate un 56enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno notato l’uomo mentre scavalcava un muretto di un’abitazione a via campanella. Il 56enne ha tentato la fuga ma poco dopo è stato bloccato. Nelle tasche del pantalone e del giubbotto, rinvenuti dei gioielli appena rubati.

Sequestrati un paio di guanti e un cacciavite verosimilmente utilizzato per forzare la porta di ingresso dell’abitazione. L’uomo, che ha tentato invano di convincere i carabinieri a non arrestarlo, è in attesa di giudizio.