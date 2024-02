Scacco ai signori della droga: 16 indagati, sgominati quattro gruppi criminali L'operazione di Procura e guardia di finanza: traffico dalla Spagna verso Campania e altre regioni

Duro colpo al traffico di droga in Campania: sono 16 le persone indagate nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura e dalla Dda di Napoli. Sgominati quattro gruppi criminali operativi nell'area partenopea ma con ramificazioni in Italia e in Spagna.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, procurata inosservanza di pena. Le indagini sono state condotte dai finanzieri del Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata.

Un primo gruppo (operativo a Napoli con ramificazioni a Crotone) era capeggiato da un uomo che, tramite una fitta rete di corrieri, si sarebbe occupato della commercializzazione all'ingrosso della droga.

Un altro gruppo - con base operativa a Napoli e provincia, ma esteso anche altrove ed in particolare in Emilia Romagna - specializzato nella distribuzione delle partite di stupefacente.

Sgominato poi un terzo sodalizio, che gestiva l'importazione della droga dalla Spagna: in questo caso, le sostanze stupefacenti finivano soprattutto sul mercato avellinese.

Infine, un quarto gruppo con base operativa a Giugliano che faceva da broker per un altro gruppo criminale nell'are avesuviana.

Complessivamente, nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 300 chili di hashish, 36 di cocaina e più di 400mila euro in contanti.

Nell'indagine c'è anche una persona accusata di sequestro di persona a scopo di estorione: l'obiettivo era costringere moglie e fratello della vittima a saldare un debito di droga di 7700 euro, non pagato.