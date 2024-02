Suv impazzito si schianta contro alcune auto in sosta: tragedia sfiorata Notte di paura a Posillipo

In via Posillipo è avvenuto l’ennesimo incidente stradale causato dall’eccesiva velocità. Come raccontano alcuni residenti che si sono rivolti al consigliere municipale di Europa Verde Lorenzo Pascucci, un Suv, che procedeva a folle velocità, ha impattato contro alcune auto parcheggiate in Via Posillipo, poco prima di Palazzo Don’Anna, creando diversi danni alle carrozzerie. Per fortuna, non ci sono stati feriti.

I ragazzi a bordo stavano per fuggire dopo l’accaduto ma gli agenti li hanno fermati in tempo.

“Episodi simili in questo tratto sono già accaduti in passato e ancora ne avvereranno se non si prendono provvedimenti” - affermano il deputato Francesco Emilio Borrelli e Pascucci- “Da anni chiediamo dossi e dispositivi anti-velocità che impediscano ai folli di utilizzare la strada come se fosse una pista da corsa.

Lo ripetiamo, non si tratta soltanto di imprudenze ma di atti criminali. Chi mette in pericolo la vita altrui, chi provoca un incidente per poi scappare via, chi investe ed uccide, cosa può mai essere se non un farabutto criminale? Per questo servono modifiche importanti al codice della strada. Questa gente dovrebbe finire in carcere.”