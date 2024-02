Lotta al crimine: controlli della polizia nei quartieri napoletani In campo gli uomini del reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 178 persone, di cui 45 con precedenti di polizia e una sanzionata amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre, gli operatori hanno controllato 86 veicoli e contestato una violazione del Codice della Strada per mancata revisione.

A Castellammare di Stabia, invece nell'ammbito della stessa attività, gli operatori hanno identificato 177 persone, di cui 53 con precedenti di polizia, controllato 102 veicoli e contestato una violazione del codice della strada.