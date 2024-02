Sorpresi a bordo di un'auto di lusso con una pistola: arrestati due napoletani L'intervento degli agenti della squadra mobile

Gli agenti della squadra mobile di Napoli, hanno controllato in via Luigi Volpicella due uomini a bordo di un’auto di lusso all’interno della quale, ben nascosta tra i sedili posteriori, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con matricola abrasa e due cartucce calibro 7,65.

Per tali motivi, i prevenuti, due napoletani di 26 e 29 anni, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per porto abusivo di armi e ricettazione.