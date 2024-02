Napoli, investito pedone: "Corso Vittorio Emanuele è diventato un'autostrada" Il commento di Nino Simeone

"Purtroppo è l'ennesimo investimento di un pedone, una ragazza, al Corso Vittorio Emanuele. Ricordo che anche io fui investito tempo fa sulla stessa strada. L'investitore fuggì, senza prestarmi il dovuto soccorso. Per fortuna, mi sono ripreso anche se con tanti acciacchi. Ma non è più tollerabile che avvengano episodi del genere su una strada così importante, dove si trovano tante scuole di ogni ordine e grado e un'importante Università.

Il Corso Vittorio Emanuele è diventato un'autostrada, dopo essere stato asfaltato. I cittadini chiedono interventi immediati e non possiamo più aspettare le decisioni di qualche burocrate o dello stesso tavolo di sicurezza in Prefettura. È diventato un problema di ordine pubblico. Chiederemo all'amministrazione comunale di valutare la possibilità di installare le strisce pedonali rialzate e deve aumentare la vigilanza della Polizia Locale oppure chiediamo aiuto alle tante associazioni di protezione civile, di presidiare le aree in prossimità delle scuole durante gli orari di uscita e ingresso". Questa la nota stampa di Nino Simeone (Presidente della commissione infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli)