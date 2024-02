E' ai domiciliari ma viene sorpreso in casa con la droga: nuovo arresto Si aggrava ulteriormente la posizione di un 33enne

Gli agenti del commissariato Scampia, durante i servizi predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, dove hanno rinvenuto 11 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 24,4 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato, un 33enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.