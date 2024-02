Napoli: carcassa di tartaruga gigante decapitata sull'arenile di Rotonda Diaz Europa Verde: “Immediato recupero dei resti e autopsia per constatare causa decesso”

Il mare, nella mattina di sabato sulla spiaggia dei pescatori a Rotonda Diaz, ha restituito la carcassa di una grossa tartaruga marina decapitata. Le foto dell’animale sono state scattate da un cittadino che dopo l’avvistamento ha chiamato la stazione zoologica Anton Dorhn e si è rivolto anche alla Guardia Costiera affinché la carcassa venisse recuperata.

Le chiamate e le mail inviate non hanno sortito effetto, pertanto il cittadino ha segnalato il tutto al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli che è intervenuto sull’accaduto assieme a Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, consiglieri della municipalità 1 per Europa Verde. “Chiediamo l’immediato recupero dei resti della testuggine e che venga eseguita l’autopsia per risalire alle cause della morte.

La piccola spiaggia di Rotonda Diaz è meta di pescatori, turisti e cittadini ogni giorno. Non è pensabile che tante persone, famiglie e bambini compresi, debbano assistere a questo spettacolo raccapricciante. Si rimuovano immediatamente i resti e si appurino eventuali responsabilità. Dispiace constatare che le segnalazioni agli organi competenti, effettuate dal cittadino questa mattina, siano rimaste senza risposta e con il solito rimbalzo di telefonate a cui non è stato dato nessun seguito”, hanno così concluso il deputato Borrelli e i consiglieri Caselli e Pascucci.