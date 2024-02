Carabinieri arrestano pusher 20enne di Cimitile con dosi di crack e cocaina E' ora in carcere, in attesa di giudizio



I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio U. V., 20enne di Cimitile già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era in via Leopardi e, quando si è accorto della pattuglia, ha provato a fuggire. Raggiunto e bloccato, il 20enne è stato perquisito: addosso 2,9 grammi di crack, 4,93 di cocaina e 105 euro in contante ritenuto provento illecito. E' ora in carcere, in attesa di giudizio.