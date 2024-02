Furto in libreria, Zinno: "Gesto vile da parte di refrattari alla civiltà" Solidarietà da Maurizio De Giovanni e altri autori amici della libreria

Il furto e danneggiamento alla “La Bottega delle Parole” di San Giorgio a Cremano. Ignoti lo ricordiamo hanno forzato una finestra dopo aver divelto il gazebo esterno utilizzato dalle libraie per tante iniziative culturali per prelevare pochi spiccioli dalla cassa.

L’episodio è stato immediatamente denunciato ai carabinieri i quali dopo aver effettuato un sopralluogo all’interno della libreria e del parco ed aver ascoltato la titolare, hanno avviato le indagini per risalire a questi criminali.

Anche il sindaco è stato immediatamente messo al corrente del gesto, che ha definito vile, così come i delinquenti “ovviamente ignoranti e refrattari al mondo della cultura “- ha detto Giorgio Zinno, in quanto non hanno toccato alcun libro, ma hanno danneggiato la struttura interna ed esterna provocando danni e costringendo Miryam Gison e il suo staff a sospendere i laboratori previsti per domenica mattina a cui avrebbero partecipato decine di bambini.

La dinamica sembra essere la stessa già verificatasi in passato, sebbene episodi come questo non erano più accaduti da quando l’amministrazione ha intensificato i controlli notturni da parte della security, allargando il raggio di sorveglianza anche a Villa Falanga, dove si trova la libreria.

“Resta l’amarezza di dover constatare che vi sono dei farabutti che agiscono con il solo obiettivo di fare del male, disprezzando i sacrifici che persone come Miryam fanno per portare cultura e civiltà nella nostra città. Sosteniamo l’associazione La Bottega delle Parole, presidio di umanità, cultura e conoscenza e non diamola vinta a questi criminali che speriamo vengano presto consegnati alla giustizia”, ha concluso Zinno. Gli eventi “All you can read” e “Rimbocchiamoci le maniche” si svolgeranno domenica 3 marzo.