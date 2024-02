Don Maurizio Patriciello denuncia: fedeli terrorizzati non vengono in chiesa Borrelli: "Chi sono questi camorristi che terrorizzano le persone?"

"Chi sono questi camorristi che terrorizzano le persone? Ero fuori Caivano per una serie di questioni ed ho potuto seguire dalle telecamere di videosorveglianza della chiesa il passaggio di due auto ed il loro sostare qui nei pressi a tutte le ore. Vogliono forse occupare la chiesa? Non c'è bisogno, do loro le chiavi.

Vorrei sapere chi sono questi camorristi. A chi e perché vogliono fare paura. Certamente non a me".

Stasera, alle 19, al Parco Verde proprio il parroco anti-camorra terrà una messa alla quale presenzierà anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha così commentato l’intervento di don Patriciello:

“Avrà sempre il nostro pieno appoggio per le sue battaglie. Don Maurizio rappresenta a pieno l’immagine di quella chiesa, quella che vorremmo sempre, non refrattaria ed indifferente alle problematiche sociali, che poi vanno di pari passo a quelle spirituali, che affliggono i territori, che non stende il tappeto rosso a criminali e camorristi ma, anzi, li scaccia via e li condanna.

La Chiesa non può essere soltanto preghiere, celebrazioni e tradizioni, deve prodigarsi, oltre che per la salvezza eterna, per quella terrena e per farlo deve esporsi. Don Patriciello, tutto questo, lo sta facendo ben capire.”