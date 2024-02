Mamma e figlia in attesa per una visita aggrediscono due infermiere: denunciate Ancora un grave episodio di violenza ai danni di operatori sanitari. E' successo al Santobono

Ancora un grave episodio di violenza ai danni di operatori sanitari a Napoli. E' successo all'ospedale pediatrico Santobono. A farne le spese sono state due infermiere, picchiate da mamma e figlia in attesa per una visita ad una bimba di sei anni. Le due donne, di 34 e 14 anni, entrambe denunciate dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli devono ora rispondere di lesioni, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Entrambe le infermiere sono state medicate nello stesso ospedale. Sono in corso indagini al fine di identificare altre persone coinvolte nella vicenda.