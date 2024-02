Caivano, sgomberi abusivi: Borrelli incontra le famiglie del Parco Verde "Distinguere chi ha legami con i clan da persone indigenti e che hanno diritto ad avere un alloggio"

Il prefetto di Napoli Michele Di Bari è giunto a Caivano, alla parrocchia di San Paolo Apostolo all'esterno del Parco Verde, dove sta incontrando don Maurizio Patriciello per parlare della questione degli sgomberi delle 250 abitazioni comunali di Parco Verde occupate abusivamente; il prefetto poi vedrà una delegazione di residenti di Parco Verde di Caivano che hanno avuto il sequestro degli alloggi occupati. "Parliamo con una sola voce, vogliamo essere regolarizzati" dicono i residenti.



Il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha incontrato dopo aver partecipato alla funzione religiosa celebrata nella chiesa del Parco Verde da Don Maurizio Patriciello.

"Come su Pizzofalcone - spiega Borrelli che negli anni ha denunciato diversi clan che hanno occupato o gestito alloggi pubblici - bisognerà distinguere tra chi è legato ai clan o non ha diritto alla casa e chi ha posizioni sanabili e può accedere all'assegnazione di alloggi pubblici. Per questo ho invitato alcune famiglie a non farsi fagocitare da alcun elemento palesemente legato ai clan e a non fare azioni di protesta criminali".