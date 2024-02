Casandrino: Trascina un divano legato all’auto e lo abbandona in strada Borrelli: "Denunciato per sversamenti illeciti e guida pericolosa, che gli si ritiri la patente"

Arriva con l’auto, alla quale è legato un vecchio divano. Scende dalla vettura e lo slega per poi abbandonarlo in strada.

È accaduto a Casandrino, in via Melitiello, ed è ciò che si vede nel filmato delle videocamere di sorveglianza che il titolare di un’azienda nelle vicinanze ha inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Non solo si è macchiato di sversamenti illeciti ma ha anche circolato per le strade pericolosamente trasportando un carico sporgente, un divano legato e trascinato sull’asfalto.”- commenta Borrelli- “Uno che circola per strada e sversa i rifiuti in questo modo barbaro e folle è un pericolo sociale, per questo abbiamo sporto denuncia e chiediamo che gli venga ritirata la patente.

Per questi soggetti ci vuole assolutamente tolleranza zero. Basterebbe recarsi in un’isola ecologica, trasportando il materiale da smaltire in maniera idonea e sicura, invece se ne fregano altamente e fanno come gli pare.”