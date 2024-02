Furti e rapine a Napoli e provincia: non si arresta l'ondata di criminalità Afragola, territorio da sempre preda di clan e delinquenti, è una delle zone maggiormente colpite

Afragola, territorio da sempre preda di clan e delinquenti, è una delle zone maggiormente colpite. Per questo un gruppo di imprenditori ha deciso, dopo l’ultimo furto subito, di lanciare un appello al deputato dell’alleanza Verde - Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

"Ci rivolgiamo a lei in qualità di deputato della repubblica per condividere le nostre preoccupazioni riguardo la crescente criminalità che sta affliggendo la zona di Afragola. In particolare, come rappresentanti del Gruppo Fresco e imprenditori locali, vorremmo esprimere la nostra preoccupazione per l'impatto che questa situazione sta avendo sulle attività commerciali e sul benessere della comunità locale.

La nostra azienda ha recentemente preso la decisione di investire in questa area, riconoscendo il suo potenziale e la sua importanza per lo sviluppo economico della regione. Tuttavia, siamo ora sconfrontati con sfide significative legate alla sicurezza e alla criminalità che minacciano il successo dei nostri investimenti e il benessere dei nostri dipendenti.

Dopo un tentativo di qualche settimana fa, andato a vuoto, un gruppo di criminali è riuscito ad entrare nel nostro locale in Afragola, con una violenza inaudita. Nel video potrà vedere anche tutte le fasi salienti del furto subito.

Abbiamo già adottato diverse misure per proteggere la nostra attività e i nostri dipendenti, ma riteniamo che sia necessario un intervento più ampio e coordinato da parte delle autorità competenti per affrontare efficacemente questo problema.

Siamo consapevoli che affrontare la criminalità sia una sfida complessa che richiede un impegno a lungo termine e la collaborazione di tutte le parti interessate. Tuttavia, siamo fiduciosi che, lavorando insieme, possiamo fare progressi significativi nel migliorare la sicurezza e la qualità della vita ad Afragola.”

“Di questo passo chi avrà più il coraggio e l’interesse ad investire qui?”- dichiara Borrelli assieme al rappresentante territoriale di Europa Verde Salvatore Iavarone - “Da tempo chiediamo di istituire un tavolo per la sicurezza pubblica e fermare i furti ma il vero intervento deve venire dall’alto.

Il Ministro deve inviare quegli agenti che aveva premesso, perché fino ad ora abbiamo visto ben poco. I criminali aumentano e gli agenti scarseggiano.”