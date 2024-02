Innaggia alla mafia sui social con il sottofondo di un rapper: arrestata Provvedimanto eseguito dalla squadra mobile a Napoli

Gli uomini della squadra mobile e del commissariato San Giovanni-Barra hanno eseguito, nei confronti di una donna, un un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere che sostituisce la misura degli arresti domiciliari in precedenza prevista in riferimento al concorso nella detenzione dell’arma da fuoco utilizzata - si legge nella nota della questura - in occasione dell’omicidio di Francesco Pio Maimone, aggravata dal metodo mafioso, consumato dal fratello della destinataria nella notte tra il 19 e 20 marzo 2023.

Nello specifico, lo scorso martedì, la donna aveva violato la prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse da quelle coabitanti pubblicando un video sui social, in cui si era esibita ripetendo le parole di un rapper che, in sottofondo, inneggiava alla mafia.