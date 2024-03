Accoltellato alla gola vicino alla stazione della Metro: salvo per miracolo Protagonista del grave gesto un 50enne

Un ragazzo di 22 anni è stato ferito con un coltello da un uomo in via Pietro Castellino, nei pressi della stazione Montedonzelli della metropolitana di Napoli. Il giovane era in compagnia di amici quando un uomo, di circa 50 anni, per motivi ancoranon chiari ha estratto un coltello e lo ha colpito con alcuni fendenti alla gola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il ragazzo all'ospedale Cardarelli, dove i medici stanno suturando le ferite. Fortunatamente il 21enne non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini volte all'individuazione dell'aggressore.