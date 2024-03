Elude il controllo perché aveva la droga in auto: scoperto e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 24enne

Gli agenti del ccommissariato Montecalvario, nel transitare in piazza Mazzini hanno notato un’auto con a bordo un uomo il quale alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto in via Santacroce trovandolo in possesso di un pezzo di hashish del peso di circa 101 grammi e di 540 euro.

Pertanto, un 24enne napoletano, con precedenti anche specifici è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.