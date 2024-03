Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto a Napoli: contestate diverse violazioni Ecco il bilancio complessivo dell'attività

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri, i finanzieri della guardia di finanza, con il supporto dell’Asl Napoli 1 centro e con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e degli agenti del compartimento polizia ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio, via Marvasi e porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 194 persone, di cui una denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, una per inottemperanza ad un decreto di espulsione ed un’altra sanzionata amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 50 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada.

Infine, gli operatori hanno controllato 16 attività commerciali, elevando 6 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 6.100 euro e sequestrando, altresì, 25 kg di derrate alimentari prive di tracciabilità.