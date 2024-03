Giugliano in Campania: controlli dei veicoli adibiti al trasporto scolastico Violazione al codice della strada per uso improprio di un veicolo

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno controllato diversi veicoli accertando che uno di questi risultava privo della revisione periodica e pertanto, il conducente è stato sanzionato amministrativamente, mentre altri due circolavano senza le prescritte autorizzazioni, pertanto, ai conducenti è stata contestata la violazione al codice della strada per uso improprio del veicolo con il ritiro contestuale della carta di circolazione.

Inoltre, gli operatori, hanno accertato che uno di questi aveva denunciato lo smarrimento della carta di circolazione del veicolo per richiederne il duplicato essendo il veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo in quanto privo di copertura assicurativa. Per questi motivi, è stato anche denunciato.

Ancora, durante i medesimi controlli, gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo ed altre due persone per mancata copertura assicurativa e per mancanza dei documenti di circolazione.