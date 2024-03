Spari tra la folla a Fuorigrotta, paura ma nessun ferito: si indaga Sconosciuti su uno scooter avrebbero esploso alcuni colpi d'arma da fuoco tra la folla

Spari tra la folla a Fuorigrotta, nessun ferito ma tanta paura a Napoli. In serata, i carabinieri della pmz di Bagnoli sono intervenuti in via delle Scuole Pie. Secondo quanto si apprende, sconosciuti su uno scooter avrebbero esploso alcuni colpi d'arma da fuoco tra la folla. Al momento non risultano feriti. Rilievi in corso dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e matrice.