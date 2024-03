Prima la vasca da bagno sui binari, adesso il frigorifero: si aspetta il morto? Ancora un grave episodio a Napoli

“Prima la vasca da bagno sui binari, adesso il frigorifero: Eav aspetta il morto per intervenire per la sicurezza del personale a bordo e dei viaggiatori? Nelle scorse ore solo per un caso è stata evitata la tragedia, nonostante sia nota da tempo la pericolosità del passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla a Pompei. Il management dell’azienda regionale di trasporto pubblico si dia finalmente una mossa, il disastro non è tollerabile oltre”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"Non si tratta di vandalismo o ragazzate ma di delinquenti, sabotatori, terroristi. Mi auguro che le forze dell'ordine li prendano e li sbattano in galera", il commento del presidente dell'ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio.