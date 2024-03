Spaccio di eroina: tre arresti della polizia a Napoli Indagati due uomi della Tanzania e uno del Burundi

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato, seduto su una panchina in via Carbonara a Napoli, un uomo intento a consegnare qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando, con non poche difficoltà, l’indagato che è stato trovato in possesso di 5 involucri di eroina del peso di 10 grammi circa e di 50 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno sorpreso altre due persone le quali sono state trovate in possesso di 37 involucri di eroina del peso di 41 grammi circa, un involucro di cocaina del peso di 167 grammi circa, 250 euro, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; ancora, nella camera in uso all’uomo sorpreso con la sostanza stupefacente in via Carbonara, gli agenti hanno rinvenuto un involucro di eroina del peso di 2 grammi circa, 200 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi gli indagati, identificati per due cittadini della Tanzania di 37 e 62 anni e un cittadino del Burundi di 44anni, due dei quali con precedenti di polizia anche specifici, sono stati tratti in arresto per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli anche a Torre del Greco

Gli agenti del locale ommissariato con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Gli operatori, nel corso dell’attività, hanno identificato 92 persone, controllato 50 veicoli, contestato una violazione del Codice della Strada e controllato un’attività commerciale.