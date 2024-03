Lite tra ragazzi rischia di finire in tragedia: 17enne accoltellato a Calvizzano Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato di Giugliano in Campania

Una lite tra ragazzi, per futili motivi che solo per un soffio non è finita in tragedia. E' quanto accaduto in provincia di Napoli a Calvizzano.

A farne le spese un 17enne accoltellato da alcuni coetanei, fortunatamente non in pericolo di vita. Feriti anche altri due ragazzi in modo lieve.

A presentare denuncia ai carabinieri sono stati i familiari del ragazzo ricoverato in ospedale. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di Giugliano in Campania, i quali avrebbero già raccolto una serie di testimonianze e indizi imporranti per la ricostruzione dei fatti.