Donna immobilizzata e violentata in un casolare: arrestato ex compagno La polizia di frontiera ammanetta un 44enne marocchino di ritorno da Casablanca

La polizia di frontiera, durante i controlli dei passeggeri del volo delle 11,55 proveniente da Casablanca, presso lo scalo aereo di Capodichino, ha arrestato un cittadino marocchino di 44 anni, in esecuzione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 7 marzo 2023 dalla procura della repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, ufficio esecuzioni penali, per effetto del quale l'uomo dovrà espiare la pena di 4 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale ex art.609 bis, commesso a Poggiomarino il 14 marzo 2012.

I fatti

In particolare, l’uomo, già residente in Poggiomarino e titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non rinnovatogli a seguito della sentenza di condanna per tali fatti, nel marzo 2012 aveva condotto la sua ex compagna, di nazionalità bulgara, già da tempo convivente con altra persona, in un casolare abbandonato nelle campagne del suddetto paese, dove, dopo averle fatto pesanti avances sessuali respinte dalla donna, l’aveva immobilizzata procurandole diverse lesioni e costringendola a subire violenza sessuale.