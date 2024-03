Melito di Napoli: ausiliari del traffico in scooter senza casco La segnalazione al deputato Francesco Emilio Borrelli

Dovrebbero vigilare su eventuali violazioni del codice della strada ma capita, invece, che siano essi stessi a violarlo. A Melito di Napoli due persone con le divise di ausiliari del traffico sono stati beccati a girare in scooter senza casco.

È stato un automobilista a filmare la scena e segnalarla al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Dopo aver ricevuto la segnalazione , ci siamo messi in contatto con gli uffici comunali di Melito a cui abbiamo riportato l’accaduto. “-ha dichiarato Borrelli- “Ci hanno chiesto tutti gli elementi atti a poter identificare i due dipendenti per poter procedere a sanzionarli e ad agire nei loro confronti con procedimenti disciplinari. Cosa che va assolutamente fatta. Chi dovrebbe vigilare sulle regole deve assolutamente rispettarle, chi lavora per il comune non può dare certo questi esempi. Oggi sembra che attenersi alle regole sia virtù per pochi eletti ma le cose devono cambiare.”